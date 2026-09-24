La UE sanciona a la exdirectora de RT en Francia por difundir propaganda del Kremlin

Fedorova participó mientras ejerció ese puesto en "la implementación y difusión de la línea editorial de RT Francia, incluidos los relatos prorrusos en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", indicó el Consejo en un comunicado.

Tras la suspensión de las actividades de radiodifusión de RT en la UE, Xenia Fedorova "continuó difundiendo en medios franceses como CNews, Europe 1 y Le JDNews, relatos alineados con los promovidos por las autoridades rusas en relación con la guerra contra Ucrania, el apoyo europeo a Ucrania, la OTAN y las relaciones entre Rusia y la Unión".

A principios del pasado agosto, el Tribunal Administrativo de París rechazó el recurso de la periodista rusa contra su orden de expulsión de Francia y la inmovilización de sus bienes decretados por el Gobierno francés, que la acusó de actuar como un altavoz de la propaganda del Kremlin y de ser una amenaza para los intereses fundamentales de la nación.

La periodista rusa, de 45 años, dirigió durante años la filial francesa de la cadena estatal rusa RT, prohibida en la Unión Europea poco después de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, por su papel en las operaciones de influencia atribuidas al Kremlin.

Tras el cierre de RT Francia, Fedorova pasó a intervenir regularmente en los medios del grupo del empresario Vincent Bolloré, cuya linea editorial se alinea habitualmente con posturas de extrema derecha.

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Desde comienzos de 2025, participaba como cronista política en la cadena de televisión CNews y en la radio Europe 1, ambas del grupo Bolloré.

El Consejo indicó que, con la decisión de hoy, las sanciones por las actividades desestabilizadoras de Rusia se aplican a 81 personas y 20 entidades.

Las personas incluidas en la lista están sujetas a una congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE hacer negocios, transferirles dinero o proporcionarles recursos económicos.