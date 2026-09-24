La UNRWA ofrece su personal al Gobierno provisional de la Junta de Paz para Gaza

"En Gaza tenemos 10.500 empleados, prácticamente un mini ejército civil. Creo que podríamos ayudárles a tener éxito", aseguró Saunders en una rueda de prensa posterior a la reunión ministerial 'Salvaguardas para UNRWA' celebrada en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

El comisionado general ofreció la asistencia tras informar de "contactos" con representantes de la Junta de Paz.

Saunders avanzó que en el momento en el que el Comité Nacional para la Administración de Gaza -el Gobierno provisional planteado por la Junta y por la resolución del Consejo de Seguridad- empiece a trabajar van a necesitar mostrar resultados "con relativa rapidez" para "mantener la confianza de la población".

"Nosotros podemos ayudarles a hacer eso. Si vas a entrar en Gaza a dirigir una administración civil, tienes que gestionar escuelas, centros de salud, agua, saneamiento...", aseveró.

En este sentido, defendió que la agencia "tiene la experiencia y la gente sobre el terreno".

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Desde su creación, la Junta de Paz ha mantenido una actitud de rechazo explícito hacia UNRWA.

Por otro lado, el comisionado agradeció el apoyo a la agencia a los países que anunciaron contribuciones adiciones hoy, entre ellos Francia, España y Bélgica, que ayuda a reducir el déficit que sufre desde que EE.UU., mayoritariamente, congeló su aportación.

Según dijo, ahora el déficit se ha reducido a unos 70 millones de euros.

Preguntado por contactos con la Adminstración de Donald Trump, Saunders explicó que viajó a Washington pero que se reunió con senadores, congresistas y centros de pensamiento para explicar su hoja de ruta para la agencia e intentar generar confianza.

"Bajo las circunstancias actuales, no esperaría que EE. UU. apoye públicamente a la UNRWA a gran escala, pero si nos dieran el espacio para operar, eso es lo que necesitamos", comentó, aunque más tarde negó haber recibido ninguna respuesta del Gobierno de EE.UU. ante su solicitud.