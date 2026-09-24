Las 'Cucarachas' de India anuncian nuevas protestas si no dimite el jefe electoral en 48h

Las 'Cucarachas' de India anuncian nuevas protestas si no dimite el jefe electoral en 48h

Nueva Delhi, 24 sep (EFE).- Los líderes del movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocidos como 'Cucarachas', anunciaron este jueves que iniciarán protestas a nivel nacional si el jefe de la Comisión Electoral de la India no renuncia en un plazo de 48 horas, tras acusaciones de irregularidades en las listas de votantes.