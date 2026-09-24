Las 'Cucarachas' de India anuncian nuevas protestas si no dimite el jefe electoral en 48h

"Si Gyanesh Kumar no dimite en un plazo de 48 horas, el CJP iniciará una protesta a nivel nacional antes de que nos plantemos en Delhi, y no nos daremos por vencidos sin su dimisión", afirmó Abhijeet Dipke, fundador del CJP, durante una rueda de prensa celebrada en Nueva Delhi.
La exigencia del grupo, que en julio consiguió la dimisión del ministro de Educación tras días de protestas masivas, surge tras la filtración de divisiones internas de la comisión en la actualización del censo electoral.
El diario Indian Express publicó el miércoles que dos comisionados electorales cuestionaron decisiones de Kumar al menos 14 veces durante los últimos diez meses, principalmente sobre el proceso de revisión del censo de votantes iniciado el año pasado.
"La democracia significaba antes que el pueblo elegía al gobierno. Desde que Gyanesh Kumar asumió como Comisionado Electoral Jefe, el Gobierno ha estado decidiendo a quién se le permite votar y a quién no. ¿Es esto democracia?", agregó Dipke.
El portavoz del BJP, Sambit Patra, defendió al organismo señalando que ningún organismo en el país está bajo un régimen dictatorial y acusó a la oposición de lanzar campañas de desprestigio tras sus derrotas electorales.