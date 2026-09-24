Las elecciones abren la puerta a la primera mujer presidenta de Marruecos

"Mansouri va a gobernar", gritaban este jueves los simpatizantes del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal) que la recibieron entre aplausos en la sede de la formación, en su primera comparecencia tras el triunfo electoral.

La Constitución establece que el rey nombra al presidente del Gobierno del partido que haya ganado las elecciones, lo que abre la puerta a que Mansouri sea elegida.

La posibilidad de que sea la primera mujer al frente de un gobierno en la historia de Marruecos, y que el país magrebí se convierta en el segundo del mundo árabe en tener una jefa de Gabinete, alimenta un debate sobre política y religión.

A nivel legal no existe ningún obstáculo constitucional para que una mujer lidere el Gobierno, pero una figura femenina en el cargo plantea retos en el protocolo religioso.

La tradición establece que hombres y mujeres están en espacios separados durante la oración islámica. Como Comendador de los Creyentes, con motivo de las fiestas religiosas, el rey comparte espacio con el jefe del Ejecutivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, para observadores consultados por EFE se trata de una cuestión meramente protocolaria que no altera en lo sustancial la posición ni las funciones de quien ocupe la presidencia del Gobierno.

A espera de la decisión del rey, Mansouri insistió hoy en que su formación "confía en la sabiduría" del monarca.

Apodada "la presidenta" por los militantes de su organización mucho antes de este nombramiento, a sus 50 años, acumula una larga trayectoria en el PAM, un partido próximo al Palacio Real.

Hija de un "pacha" (alto funcionario municipal) y madre de dos hijos, fue primera alcaldesa de Marrakech, en dos mandatos consecutivos, antes de asumir la cartera de Vivienda y Urbanismo y a ocupa uno de los asientos de la dirección del PAM.

"Este perfil de mujer política al frente de un partido de la envergadura del PAM es el único que existe actualmente en Marruecos", declararon a EFE fuentes próximas a la ministra.

"Carismática, elegante y con gran presencia", así la define el medio local Maroc Hebdo que ya apuntó su candidatura como figura clave para la jefatura del Ejecutivo.

Pese a ser dirigente del partido más votado, Mansouri no lo tendrá fácil.

Uno de los nombres que tendrá enfrente es Fouzi Lekjaa, viceministro del Presupuesto y presidente de la Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF), artífice de los éxitos de los Leones del Atlas y miembro del PAM desde hace apenas dos meses.

Ha sido la "estrella" de la campaña electoral y no ha dudado en prometer que Marruecos albergará la final del Mundial 2030 que organiza junto a España y Portugal.

Lo llaman "el hombre de las misiones imposible" y los analistas proyectan que jugará un papel fundamental en la próxima legislatura.