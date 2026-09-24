Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecen 4 % en primeros 8 meses de 2026

"Un crecimiento del 4 % es un desempeño favorable, particularmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial y bajo condiciones internas que también plantean retos para el sector exportador", declaró en un comunicado la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Los datos oficiales indican que las exportaciones del sector de dispositivos médicos, el principal exportador del país, crecieron un 1 %, las del sector agrícola un 6 %, las de la industria alimentaria un 8 %, las de la industria eléctrica y electrónica un 18 %, las del pecuario y pesca un 12 %, mientras que las ventas del sector del plástico decrecieron un 5 %.

Los dispositivos médicos siguen siendo el principal producto de exportación de Costa Rica con ventas por 7.286 millones de dólares entre enero y agosto pasados, lo que equivale al 46 % del total de las exportaciones de bienes del país.

La piña y el banano, con exportaciones cercanas a los 900 millones de dólares cada uno en estos primeros ocho meses de 2026, son los siguientes productos en importancia para Costa Rica.

"El crecimiento de nuestras exportaciones refleja la diversidad de la oferta costarricense. Junto con el liderazgo que Costa Rica ha alcanzado en sectores de alta tecnología, actividades históricas como la agricultura y la industria alimentaria mantienen un desempeño positivo y siguen aportando de manera importante al crecimiento exportador", aseguró la gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), Laura López.

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Por mercados, Norteamérica se mantiene como el principal destino de las exportaciones costarricenses en los primeros ocho meses del año con una participación del 48 % (7.467 millones de dólares), pero registró una disminución del 2 % frente al mismo periodo de 2025.

Europa es el segundo mercado para Costa Rica con 3.447 millones de dólares y un crecimiento del 10 %, seguido por Centroamérica con 2.766 millones de dólares para un alza del 9 % y Asia con 1.110 millones de dólares y un incremento del 25 %.