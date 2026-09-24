Legisladores de EE.UU. piden a Trump no intervenir en las elecciones de Brasil

En una carta dirigida a Rubio, los legisladores demócratas expresaron su preocupación por lo que consideran una campaña de presión de la Administración Trump sobre Brasil mediante medidas diplomáticas, económicas y políticas.

Según los congresistas, esas actuaciones podrían afectar la relación bilateral y generar dudas sobre el proceso electoral brasileño.

Los legisladores mencionaron entre esas medidas los aranceles impuestos a productos brasileños y las sanciones contra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, adoptadas por Washington mientras el magistrado participaba en el proceso judicial contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2022).

También pidieron al Departamento de Estado explicar los fundamentos legales y las pruebas utilizadas para sancionar al juez.

La carta cuestiona además la decisión de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas extranjeras a las bandas brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, así como la revocación del visado del embajador de Brasil en Washington.

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Los congresistas también preguntaron por el intento de una delegación del Departamento de Estado de viajar a Brasil para examinar el sistema electoral, una visita que, según el documento, fue rechazada por las autoridades brasileñas.

Los congresistas sostienen que las actuaciones de Washington suponen una presión sobre las instituciones brasileñas y advierten de que una mayor intervención estadounidense podría afectar la confianza en el proceso electoral.

En particular, cuestionan el encuentro que mantuvo en la Casa Blanca el presidente Trump con el senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, en mayo pasado.

Durante su segundo mandato, Trump ha sido señalado por sus opositores de intentar influir en procesos electorales de otros países en favor de candidatos de derecha.

En Honduras, en 2025, expresó públicamente su respaldo a Nasry 'Tito' Asfura antes de los comicios que este terminó ganando, mientras que en Colombia manifestó su apoyo a Abelardo De la Espriella durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2026.