Leonel Fernández: “América Latina no puede quedar rezagada en la revolución tecnológica”

“No podemos quedar rezagados frente a esta nueva revolución tecnológica que está teniendo lugar. En la región ya tenemos IA generativa y se está ofreciendo la creación de centros de datos. Tenemos una fuerza laboral que se ha ido capacitando mucho en alta tecnología”, apunta Fernández, que se encuentra en Nueva York con motivo del VIII Foro Global América Latina y el Caribe, organizado por Funglode y celebrado este miércoles.

El dominicano, que fue presidente de su país en tres ocasiones, destaca que si la región no toma en consideración “la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para mejorar la productividad”, esta quedará “permanentemente rezagada”.

Fernández destacó la creación del Parque Cibernético de Santo Domingo, donde se encuentra el Instituto Tecnológico de las Américas, que, según señaló, ha formado a más de 60.000 jóvenes en programas de software, aplicaciones para telefonía móvil, nanotecnología, biotecnología, mecatrónica y multimedia y que próximamente quiere ahondar en el ámbito de los semiconductores y la IA.

En concreto, Fernández plantea apostar por una IA aplicada “de manera transversal” a la agricultura, la industria, los servicios profesionales y el comercio, algo que, según sostuvo, “incrementará la productividad y la eficiencia” de los países de América Latina y el Caribe.

“Como todo, (la IA) tiene luces y sombras, y tenemos que buscar la manera de regular su uso a nivel académico, de salud, y en todos los sectores y servicios de la comunidad dominicana”, incide el exmandatario.

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Durante la entrevista, Fernández destaca que lo primero para atraer inversión extranjera y diversificar el mercado latinoamericano “es tener estabilidad política democrática”, es decir, un Estado de derecho que conceda garantías.

Fernández destacó también el aumento de la inversión extranjera en América Latina y el Caribe, cuyos flujos crecieron un 14 % en 2025, hasta unos 188.000 millones de dólares, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Y es que “aunque ha habido momentos de eclipse”, la región ha avanzado “en términos económicos y de infraestructura física material en las últimas décadas”.

En cuanto al clima político de la región, Fernández celebra que las elecciones en los países latinoamericanos “son más transparentes” y el nivel de participación es mayor: “Yo creo que hemos asegurado la democracia electoral en América Latina. Ya nadie da golpes de Estado y no hay violencia política como la teníamos antes. Esa etapa de militarización de la política latinoamericana se ha superado”.

“Hay integridad electoral y donde no la hay, se procura perfeccionar el sistema. El tema ya no es entonces cómo se llega al poder, sino cómo se gobierna democráticamente, generando beneficios de tipo económico, social, educativo, cultural…”, apostilla.

Pese a las mejoras que ha vivido la región y las oportunidades que hoy se le presentan, Fernández reconoce que, en la actualidad, “hay una polarización política latinoamericana y mundial que dificulta el llegar a acuerdos de integración de carácter regional”.

No obstante, se muestra optimista y considera que, en los próximos años, “volverán líderes responsables que colocarán los intereses nacionales y regionales por encima de factores ideológicos”, lo que permitirá crear “una integración regional que sea económica, social, cultural, política y tecnológica”.

Asimismo, Fernández defendió el multilateralismo y planteó la necesidad de una nueva gobernanza mundial para afrontar los conflictos y desafíos globales, poniendo como ejemplo la pandemia de covid-19, a la que “ningún país por sí solo podía enfrentarse”, o el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando un país tiene un problema de deuda.

“El rechazo al multilateralismo nos afecta mucho, porque hay problemas globales que no tienen soluciones nacionales y tienen que resolverse sobre la base de la cooperación internacional”, asegura.