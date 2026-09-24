Linchan y queman a un hombre y una mujer acusados de prácticas supersticiosas en México

Linchan y queman a un hombre y una mujer acusados de prácticas supersticiosas en México

Ocosingo (México), 24 sep (EFE).- Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron linchados y quemados vivos la noche del martes en una comunidad del municipio de Ocosingo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, tras ser acusados por pobladores de ejercer prácticas supersticiosas, confirmaron a EFE autoridades estatales.