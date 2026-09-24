Macron ve posible un ataque con drones en Francia y creíble una nueva movilización rusa

"La respuesta es sí", dijo al ser preguntado sobre la posibilidad de que Rusia ataque con un dron un avión en los aeropuertos de París o Marsella, en una entrevista conjunta a las televisiones TF1 y France 2.

Desmintió, no obstante, informaciones publicadas en la prensa extranjera según las cuales la CIA habría alertado a los servicios franceses de un posible ataque de drones rusos contra Europa y, en particular, el sur de Francia. "La CIA no ha informado a los servicios franceses de un ataque de ese tipo", mantuvo.

El jefe de Estado francés afirmó que Rusia considera a Europa parte de la retaguardia "estratégica" de Ucrania sobre todo porque los europeos apoyan a Kiev. "Como los europeos ayudan a los ucranianos, entonces ... Europa puede ser un objetivo", consideró.

Además, advirtió de que los actos "hostiles y criminales" contra países europeos se han multiplicado en las últimas semanas. "No pretendo avivar las tensiones con palabras. Pero lo que sí puedo decirles es que Rusia está multiplicando sus actos hostiles y criminales", señaló.

Sin embargo, Macron añadió que no se ha producido en Francia un ataque ruso contra instalaciones estratégicas o industriales de características similares al del aeropuerto de Leipzig, en Alemania, pero tampoco lo descartó. "Cuando me pregunta si puede ocurrir, mi respuesta es sí", declaró.

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En este sentido, dijo que Francia ha reforzado la protección de instalaciones sensibles ante la evolución de la amenaza, tras anunciar el viernes pasado que había encargado un plan en ese sentido.

Sobre una eventual nueva movilización rusa, recalcó que varios servicios de inteligencia europeos y estadounidenses, junto con Ucrania, han compartido informaciones que apuntan a la incorporación de unos 300.000 hombres.

"Es un escenario que nos parece creíble", manifestó, y añadió que varios indicios muestran que Rusia se está preparando para ello una vez que han pasado las recientes elecciones legislativas, en las que sin sorpresa han ganado las fuerzas en el poder.

Para contribuir a la defensa de Ucrania, el presidente francés anunció la firma de un acuerdo con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para proporcionar a Kiev equipos adicionales de radar y misiles, que describió como una ayuda "concreta".

Preguntado por las perspectivas de poner fin a la guerra en Ucrania, Macron recordó que Francia ha propuesto una doble moratoria a Rusia y Ucrania: detener los ataques contra las infraestructuras energéticas y suspender los ataques en el mar Negro.

"El año pasado, Ucrania sufrió el frío y la oscuridad durante meses, y los rusos están haciendo lo mismo de nuevo", constató.