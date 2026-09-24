Mamdani sortea boletos para la Met Opera de Nueva York, que hace campaña para sobrevivir

"El arte no debería estar reservado a quienes se lo pueden permitir", dice el político socialista en un video de promoción grabado en el escenario de la Met Opera junto al reparto de la obra 'La Bohème', en el que asegura que la ópera "fue pensada para que la viera todo el mundo".

Según un comunicado, el programa 'Ópera para todos' de la Alcaldía ofrecerá 70.000 boletos gratuitos para la temporada actual, a través de la aplicación oficial a un ritmo de 10.000 por mes, lo que supone el 10 % del total, y podrán participar en el sorteo solo las personas que no hayan comprado entradas desde 2019, antes de la pandemia.

De acuerdo con la institución, la asistencia media a la ópera está en un 75 % y los boletos corresponden a entradas no vendidas.

La Met Opera, por su parte, lanzó hoy una campaña de recaudación de fondos para conseguir 1.500 millones de dólares que aseguren su "futuro a largo plazo", y que describe como la campaña más grande de la historia para una empresa de arte sin ánimo de lucro.

La institución indicó que, de los 1.500 millones que busca, un tercio irán dirigidos a ampliar su dotación de emergencia, que ha estado utilizando en los últimos años ante sus crecientes dificultades, y reveló que ya ha conseguido compromisos de donación por valor de unos cuatrocientos millones de dólares.

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La Met Opera, que está en crisis desde la pandemia de la covid-19 (2020), había alcanzado a principios de año un "memorando de entendimiento" con Arabia Saudí que implicaba una inyección de doscientos millones de dólares, pero el país se retiró por el impacto económico de la guerra en Irán, según el diario The New York Times.

La Ópera Metropolitana anunció en enero pasado una ronda de despidos y afronta un déficit de treinta millones de dólares en el actual ejercicio, indicó entonces el periódico.