Mercado Libre, optimista sobre su negocio en Brasil gane quien gane las elecciones

Fernando Yunes, vicepresidente de Commerce para América Latina y líder de Mercado Libre en Brasil, dijo en una rueda de prensa que la empresa mira a Brasil y al resto de la región "con una visión de largo plazo, independientemente del gobierno o del signo político" que esté al frente de cada país.

El ejecutivo reveló que en este momento la compañía está discutiendo su plan para 2027 y que "en ningún momento" se han parado a analizar cuál sería la situación "si ganara A o B" en los comicios.

"Mercado Libre tiene todo para ganar cuota de mercado y tener una mayor penetración (en Brasil), lo que nos hace tener una visión positiva, independientemente de cuál va a ser el Gobierno", declaró Yunes, en la décima edición de 'Mercado Livre Experience' Brasil.

"Vemos un potencial enorme en el mercado brasileño en los próximos años", apuntó en otro momento de su comparecencia ante los periodistas.

Las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil se perfilan como un pulso entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

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Según las últimas encuestas, ambos candidatos aparecen empatados de cara a una eventual segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre, e incluso algunos sondeos sitúan al primogénito de Bolsonaro numéricamente por delante del dirigente progresista.

Más allá del escenario electoral, en el ámbito económico, Yunes reconoció que el comercio minorista brasileño vive un "momento desafiante", en un contexto en el que algunas de las grandes cadenas del país, como Americanas o Casas Bahia, atraviesan graves crisis financieras.

No obstante, rechazó que esto se debe al crecimiento exponencial de las plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, y lo achacó, en cambio, a la elevada tasa oficial de intereses, hoy en el 13,75 % anual.

El alto coste del dinero ha tenido impactos en el mercado del crédito, aumentando el índice de impagos y reduciendo el consumo de las familias, "lo que se acaba reflejando en todo el sector", según Yunes.

Brasil es el principal motor de negocio de Mercado Libre, con un 54 % de los ingresos totales del grupo en el primer semestre de 2026, y donde trabajan más de la mitad de sus empleados.