MercadoLibre sumará 20 nuevos centros de distribución en Brasil hasta final de año

El gigante argentino acumulará así 72 grandes centros logísticos en territorio brasileño, lo que supone un 39 % más con respecto a 2025.

La ampliación de las operaciones incluye centros de almacenamiento y despacho de inventario, que aumentarán este año de 21 a 30, así como puntos de entrada de las mercancías.

También, engloba lugares de transbordo de carga entre rutas, centros de separación de paquetes por destino y centros de distribución ubicados dentro de las regiones metropolitanas de las ciudades.

Algunos de estos proyectos ya están en operación y otros están por inaugurar, de los cuales su ubicación se anunciará llegado el momento.

En paralelo, MercadoLibre anunció una nueva modalidad de entregas en su plataforma brasileña, 'Envíos Ahora', operado por su red de repartidores y que ha comenzado a funcionar en algunos barrios de la ciudad de São Paulo. La idea es expandirlo a otras regiones del país.

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Este nuevo servicio está destinado para la compra de productos de hasta 15 kilos, con el compromiso de llegar al consumidor "en hasta 60 minutos".

"El objetivo es ayudar a llegar cada vez más rápido a la casa de las personas", declaró en una rueda de prensa Fernando Yunes, vicepresidente ejecutivo de Commerce para América Latina y líder de Mercado Libre en Brasil.

Yunes participa en la décima edición de 'Mercado Livre Experience' Brasil, evento que se celebra en São Paulo entre este jueves y viernes, y para el que se esperan hasta 19.000 participantes, principalmente vendedores.

Brasil es el principal motor de negocio de MercadoLibre, con un 54 % de los ingresos totales del grupo en el primer semestre de 2026, y donde trabajan más de la mitad de sus empleados.

Según datos de la compañía, va a invertir este año en Brasil 57.000 millones de reales (unos 11.000 millones de dólares), lo que supone un incremento del 50 % frente a 2025.