Miles de personas reclaman "Palestina Libre" en las calles de Nueva York

Al ritmo de tambores, la marcha recorrió la calle 42, una de las principales arterias de Manhattan, presidida por dos gigantescas banderas de Palestina que podían verse a distancia y proclamas que hicieron detenerse a residentes y visitantes, algunos con sorpresa y otros en apoyo a la manifestación.

El mensaje propalestino estaba en decenas de carteles que los manifestantes mostraron a lo largo de la ruta, desde la Biblioteca Pública hasta la plaza situada frente a las Naciones Unidas, y que lleva a cabo su Asamblea General en la que habló hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Muchos de los mensajes estaban dirigidos contra este: "Buscado por genocidio", "Arresten a Netanyahu", "Sancionen a Israel", "¿Cuántos más asesinatos? Ya es suficiente", y también contra el presidente de Estados Unidos y aliado de Israel, Donald Trump: "Cuelguen a Donald Trump y Netanyahu ahora por crímenes de guerra".

Dibujos de ambos en los carteles les mostraban llenos de sangre, y algunos mensajes llamaban 'Satanyahu' al primer ministro israelí, que en su discurso volvió a negar que su país esté cometiendo un genocidio en Gaza.

"Viola derechos humanos, debería estar preso", dijo con firmeza a EFE un manifestante que no se quiso identificar, y que acusó a la ONU de minimizar lo que ocurre permitiendo Netanyahu participar en el foro.

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Otra manifestante, una española llamada Ana, afirmó que acudió a la protesta porque "la situación (en Palestina) es intolerable hace mucho tiempo y hay que apoyar que pare el genocidio y que se tomen medidas internacionales contra Netanyahu".

"No entiendo cómo se le permite el acceso a los foros internacionales cuando está cometiendo un genocidio", argumentó.

Entre los manifestantes, muchos con el rostro cubierto por mascarillas quirúrgicas y 'kufiyas', acudió un joven con el rostro y su ropa cubierto de pintura roja, simulando sangre, que dijo a EFE que lo hizo en solidaridad con el pueblo en el sur de Gaza y "por una Palestina libre'.

"América Latina por una Palestina libre", "Israel y EEUU asesinan a 50 niños cada día", "Pongan fin al asedio", se leía en otros mensaje en la manifestación, en la que también se presentó el colectivo judío.

En uno de sus mensajes en las camisetas, señalaron: "Financien a personas, no bombas''.

Durante la marcha hubo un enfrentamiento de palabras entre opositores que gritaron a los activistas pero la pronta intervención de la Policía evitó que pasara a mayores.

Nueva York fue escenario hoy de varias protestas contra la presencia de Netanyahu, una de las cuales terminó con el arresto de las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder.