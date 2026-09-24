Minera Shougang firma convenio en Perú para facilitar el desarrollo de terminal portuario

La estatal Proinversión destacó que el acuerdo constituye un paso decisivo para reactivar una inversión de 404,8 millones de dólares y concretar una nueva conexión logística para el sur del país, dado que Shougang se compromete de forma expresa y vinculante a no ejercer ni oponer derechos derivados de sus concesiones mineras dentro del área del proyecto.

El instrumento preserva plenamente la titularidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre el terreno y permite avanzar hacia el levantamiento de la suspensión del plazo contractual, la entrega efectiva del área a la concesionaria y el inicio de las actividades de ingeniería y obra.

El contrato de concesión con San Juan Port, perteneciente al grupo chino Jinzhao, se firmó el último 31 de marzo, pero quedó suspendido el 16 de abril debido al impedimento para entregar el área del proyecto.

"Este convenio abre el camino para que una inversión de 404,8 millones de dólares se traduzca en infraestructura, empleo y nuevas oportunidades para las familias del sur", afirmó el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

Para el Estado peruano este convenio representa el resultado de una gestión activa para la continuidad del desarrollo del sistema portuario nacional, y marca un paso decisivo para que un proyecto de necesidad y utilidad pública finalmente se materialice, añadió el funcionario.

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A su vez, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, coincidió en que la firma del convenio constituye un paso decisivo para impulsar la inversión y avanzar hacia la ejecución del nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona.

El nuevo terminal beneficiará a 29 provincias y 280 distritos de las regiones sureñas de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica y Cusco. El proyecto contempla un fondo social equivalente al 3 % de sus ingresos brutos, destinado a actividades sociales en el distrito de Marcona y la provincia de Nazca, en la región Ica.

Tendrá dos muelles, tres amarraderos y equipamiento especializado para atender carga a granel, carga general y contenedores.

Además, facilitará la salida logística de proyectos mineros del sur y contribuirá a generar empleo durante su construcción y operación.