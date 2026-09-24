Moody’s prevé apoyo anual mínimo de 10.000 millones de dólares a Pemex por al menos 3 años

Durante el encuentro 'Inside LatAm: México 2026', organizado por la calificadora en la capital mexicana, Muñoz explicó que el respaldo presupuestario previsto para la petrolera tiene como “piso” sus vencimientos de deuda, pero advirtió de que las necesidades reales son mayores porque Pemex también arrastra déficits operativos.

Para 2027, Moody’s calcula vencimientos por unos 4.800 millones de dólares y para 2028 alrededor de 9.000 millones, después de que las operaciones de manejo de pasivos suavizaran el perfil de amortizaciones tras el pico de 2026.

La calificadora estima que la deuda ajustada de Pemex ascendía en junio a unos 97.000 millones de dólares, cifra que incorpora obligaciones que Moody’s considera deuda aunque la metodología de la empresa sea distinta.

A ello, se suman aproximadamente 84.000 millones de dólares en pasivos por pensiones y 21.500 millones con proveedores, advirtió.

Si Pemex destinara los apoyos a pagar vencimientos sin refinanciar ni contratar nueva deuda de largo plazo, su endeudamiento podría bajar hasta unos 57.000 millones de dólares en 2030, aunque Muñoz subrayó que seguiría siendo elevado.

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Renzo Merino, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s Ratings, puntualizó que para el perfil crediticio de México importa cómo se consigue esa reducción, ya que si Pemex paga con transferencias federales, disminuye la deuda de la petrolera, pero aumenta la presión sobre las cuentas del soberano.

Los analistas de Moody’s también advierten que el problema no es únicamente financiero, pues Muñoz calculó que el déficit operativo que deberá cubrir el Gobierno podría promediar unos 10.000 millones de dólares anuales hasta 2028.

En producción, la petrolera ha logrado cierta estabilidad desde 2022 con ayuda de los condensados, pero sus principales campos registran una declinación media anual cercana al 23 %.

Las reservas probadas equivalen a aproximadamente nueve años de producción y, según Alma América Porres, excomisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son cerca de 40 % menores que hace una década.

Muñoz añadió que los entre nueve y diez contratos mixtos identificados hasta ahora pueden ayudar a estabilizar la producción durante dos o tres años, pero no garantizan un aumento sostenido a mayor plazo.

En refinación, Muñoz indicó que Moody’s ya observaba pérdidas cercanas a 5.000 millones de dólares y que, con la volatilidad, podrían rondar entre 5.000 y 6.000 millones.

La analista sostuvo que la autosuficiencia de Pemex no consiste solo en volver a los mercados, sino en generar efectivo suficiente para pagar deuda y gastos operativos sin respaldo recurrente del Gobierno.

En este contexto, Moody’s considera que mejorar producción, reservas, refinación y generación de efectivo será determinante para reducir esa dependencia y mejorar su calificación.