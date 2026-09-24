Opositores exigen que se permita el regreso de Machado a Venezuela y elecciones en 2027

"Lo único que queremos es que retorne con seguridad, que pueda ejercer la política de manera libre, que sea habilitada", dijo a EFE el exreo político y exconcejal de Caracas Jesús Armas.

El vuelo privado que debía sacar el martes de Panamá a la líder opositora como parte de un itinerario para regresar a Venezuela según su equipo, "ni siquiera despegó" porque tres países -Bonaire, Aruba y Curazao- no concedieron el pedido de permiso de aterrizaje.

Armas subrayó la necesidad de unas elecciones y que se le permita a Machado representar a la oposición en este proceso, dado que está inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta 2036, según informó la Contraloría General en junio de 2023, que entonces dirigía Elvis Amoroso, actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Creo que está muy claro que cada vez agarra más fuerza el hecho de que, a finales de este año, vamos a tener un CNE que represente los intereses de los venezolanos", apuntó el exconcejal sobre la institución, señalada por la oposición de proclamar ganador a Nicolás Maduro de manera fraudulenta en las presidenciales de 2024.

Por su parte, Jhillkys Alcila, secretario político regional de Vente Venezuela, el partido de Machado, en el estado de La Guaira (norte), exigió la designación de nuevas autoridades en el CNE y que se dé paso a un cronograma electoral que ponga fin al "régimen tiránico y ahora interino", en referencia al Gobierno de Delcy Rodríguez.

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El miércoles, Rodríguez prometió ante la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que habrá elecciones en Venezuela con condiciones de igualdad "para todos", aunque no indicó la fecha.

El martes, el opositor Andrés Velásquez declaró que Rodríguez "no representa a Venezuela" y que aun cuando sostenga reuniones en Nueva York, sede internacional de la ONU, esto no va a "lavarle la cara" de su responsabilidad en el "golpe de Estado cometido" en julio de 2024, en referencia a las presidenciales de ese entonces, en las que defiende el triunfo del líder del antichavismo Edmundo González Urrutia.