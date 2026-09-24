Panamá inaugura su pabellón como país invitado de la Feria del Libro de Santo Domingo

"Estamos muy contentos de ser el país invitado en esta Feria del Libro de Santo Domingo, venimos con un elenco importantísimo para nosotros", indicó a EFE la embajadora de Panamá en República Dominicana, Yira Elena Ramonet García.

Además de la llegada de escritores panameños y del Ballet Nacional, que ofrecerá varias presentaciones de la obra rusa 'El lago de los cisnes', la Orquesta Sinfónica de Panamá ofrecerá un concierto, señaló Ramonet.

"Nos sentimos muy honrados, orgullosos y contentos de estar presentes hoy aquí con el pabellón de Panamá, donde podrán disfrutar también de nuestra variada gastronomía", señaló la embajadora tras la inauguración del pabellón, en la que el Ballet Folclórico Panameño realizó una demostración de bailes tradicionales de dicho país.

Igualmente, Ramonet destacó la amistad entre Panamá y la República Dominicana a lo largo del tiempo.

"Panamá y la República Dominicana tienen más de 80 años de relaciones diplomáticas, tenemos una relación muy cercana, compartimos muchos temas culturales, somos dos países que nos parecemos mucho", aseguró.

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Por su parte, el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía de la República Dominicana, Pastor de Moya, señaló que "recibir a Panamá en esta fiesta de las letras y la cultura representa una oportunidad para fortalecer los profundos lazos históricos y culturales que unen" a ambos pueblos.

"A través de los libros, la literatura, las artes y el pensamiento nuestros países continúan encontrando nuevos espacios para dialogar, compartir y reconocerse", destacó de Moya.

Esta primera jornada de la FILSD estuvo dedicada al bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, celebrado en 1826 y considerado un acontecimiento relevante para la historia de la integración latinoamericana.

La delegación panameña incluirá autores de diferentes perfiles y géneros, como Sowy Serrano, autora de "¿Qué hace ese pez ahí?", mientras que Julio Shebelut presentará una investigación sobre los orígenes y la evolución del futsal, con la que ganó el Concurso Literario Luis Rentería, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Cultura.

Además, Panamá ofrecerá al menos siete películas en la Cinemateca Dominicana y el Ballet Nacional interpretará también 'La ciudad de piedra', sobre la historia del país, y el espectáculo 'Yo soy Panamá'.

La edición 28 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que se desarrollará hasta el próximo 4 de octubre, rinde homenaje al poeta y ensayista dominicano José Mármol.

La cita reunirá a más de 70 escritores internacionales, y se desarrollarán 600 actividades que incluirán presentaciones de libros, conferencias, talleres, encuentros con autores, cine, música y propuestas para niños y jóvenes.