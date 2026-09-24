Paz pide ante la ONU que el multilateralismo actúe ante amenazas del narcoterrorismo

En su primera intervención ante la ONU, Paz dijo que cuando se "tarda" la cooperación multilateral, "hace del crimen organizado una ventaja para obtener recursos ya sea del narcotráfico, del narcoterrorismo del contrabando del oro para desestabilizar nuestras democracias".

"Por eso el multilateralismo tiene que actuar de forma mucho más inmediata, no puede ser que 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares sea el valor de una democracia en crisis, es la democracia la prioridad para establecer la relación entre nuestras naciones", afirmó el gobernante boliviano.

Destacó que Naciones Unidas "se constituye y se basa en democracia", además de "respetar leyes, en tener reglas claras, en constituciones".

La demanda de Paz ante la ONU tiene que ver con los más de 50 días, entre mayo y junio, que Bolivia vivió una crisis debido a protestas y bloqueos de carreteras por parte de algunos sectores sociales y grupos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que exigían la renuncia del presidente.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.

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"Por eso Bolivia está peleando para que, superando esa crisis, podamos producir, exportar, queremos inversiones, empleo, tecnología, queremos recursos, queremos integrarnos al mundo", sostuvo Paz.

Afirmó también que "la ideología de la corrupción está en contra del desarrollo, en contra de nuestras democracias", por lo que llamó a "derrotar el concepto ideológico de la corrupción".

Paz señaló que parte de la salida de la crisis pasa por que Bolivia tenga socios "que entiendan que una inversión no es solamente una transferencia de dinero".

"Queremos una relación a largo plazo con capacitación, tecnología, infraestructuras, productividad, futuro, por eso Bolivia está abierta al mundo y queremos que el mundo venga a Bolivia", añadió.

Paz también indicó que Bolivia quiere ser parte de "una diversificación energética" entre países de la región para que contribuya al desarrollo mediante una cooperación multilateral.