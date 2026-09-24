Rescatan un bote en la isla española de El Hierro con más de cien migrantes a bordo

Fueron los propios ocupantes de la embarcación precaria los que avisaron al 112, el teléfono de emergencias español, de su ubicación, según informaron a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, organismo estatal.

El organismo envío hasta la zona uno de sus helicópteros, que los localizó, y a una embarcación para rescatarlos.

La embarcación los trasladó hacia el puerto de la isla, donde les espera un dispositivo sanitario de emergencia.

Se trata de la sexta embarcación que llega a las Islas Canarias en las últimas 24 horas, y en las cinco anteriores llegaron un total de 429 personas entre las islas de Lanzarote y El Hierro.

Estas embarcaciones precarias trataban de llegar a Canarias, y por tanto a territorio español, desde la costa africana siguiendo la conocida como 'ruta canaria' a través del océano Atlántico, considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

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En lo que va de año, hasta el 15 de septiembre, llegaron a Canarias 5.592 personas en 76 embarcaciones precarias, un 55 % menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior español.