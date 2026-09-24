Rusia anuncia que ha invitado al líder norcoreano a visitar el país

"Rusia siempre se alegrará de recibir al líder de Corea del Norte. La fecha de la visita se acordará por vía diplomática", señaló el diplomático, citado por la agencia TASS.

Rudenko subrayó que el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Corea del Norte, firmado en Pionyang en junio de 2024, elevó las relaciones bilaterales a un nivel más alto y las partes trabajan intensamente para mejorar esa cooperación.

La última visita de Kim a Rusia se produjo en septiembre de 2023. El líder norcoreano aseguró entonces que se trataba de una demostración de la importancia de los lazos bilaterales.

En septiembre de 2025, Kim se entrevistó con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la asistencia de ambos al desfile militar en Pekín con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Las autoridades surcoreanas estiman que Corea del Norte ha proporcionado armamento y equipamiento militar a Rusia para apoyar su ofensiva en Ucrania, a cambio de apoyo económico y transferencia de tecnología de defensa al país asiático.