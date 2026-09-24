Rutte asegura que la OTAN sigue siendo solidaria con EE. UU. como lo fue en el 11S

"Hay cosas que nunca cambian, por muy duro que sea el golpe: la energía de esta ciudad y de su gente, el valor de los héroes de Estados Unidos, la solidaridad de los amigos de Estados Unidos (...). Esto es solidaridad. Hoy en día, los aliados de la OTAN siguen apoyando a Estados Unidos", declaró Rutte durante un coloquio en el Memorial del 11S con motivo del 25 aniversario de ese ataque, obra de la organización terrorista Al Qaeda.

El político neerlandés recordó que en el 11S "Estados Unidos no estuvo solo", sino que sus aliados y la OTAN se mantuvieron a su lado cuando Washington invocó, por primera y única vez en la historia de la OTAN, el artículo 5 de su tratado fundacional para la defensa mutua.

A raíz de ese hito, recordó que en los meses siguientes los aviones de la Alianza ayudaron a patrullar el espacio aéreo estadounidense, hubo despliegues en el Mediterráneo para "garantizar que los terroristas no pudieran mover recursos que pudieran permitir otro ataque", y los aliados enviaron tropas a Afganistán que "lucharon codo con codo con sus hermanos y hermanas estadounidenses".

"Uno de cada tres héroes que dieron su vida en Afganistán procedía de uno de sus aliados y socios de la OTAN. En los 25 años transcurridos desde aquella fatídica mañana, no se ha producido ningún atentado de esa magnitud en suelo estadounidense", sentenció.

Rutte subrayó que los aliados de la OTAN están "intensificando su compromiso, haciéndose más fuertes y asumiendo más responsabilidades, para que la responsabilidad de nuestra seguridad se reparta de forma más equitativa".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Europa y Canadá están invirtiendo más en su propia defensa, ampliando sus fuerzas armadas, aumentando la producción de material de defensa, acelerando la innovación y prestando un apoyo crucial a Ucrania, cuya seguridad está estrechamente vinculada a la nuestra", comentó.

El secretario general aliado defendió que, 25 años después, los aliados siguen "unidos en su determinación de salvaguardar la libertad, protegernos de la agresión y garantizar que un ataque como el del 11S no vuelva a ocurrir jamás".