Sindicatos europeos se manifiestan contra la norma 'EU Inc' por socavar derechos laborales

Los representantes sindicales reclamaron a los ministros de Industria de los Estados miembros, reunidos paralelamente en Bruselas, que "arreglen o desmantelen" la legislación propuesta por la Comisión Europea (CE), ya que consideran que no incluye "salvaguardas" que protejan a los empleados.

La propuesta prevé que se puedan crear empresas de manera completamente digital, por menos de 100 euros, en 48 horas y sin capital inicial mínimo, y que estas puedan operar en toda la UE bajo un único régimen corporativo europeo, el llamado régimen 28.

Según Bruselas, el objetivo de este marco -que sería opcional- es facilitar la creación de empresas y acabar con las trabas que genera en la actualidad la obligación de cumplir las diferentes legislaciones nacionales de cada país en el que operan, que suponen uno de los principales frenos a su competitividad.

Los sindicatos advierten de que la medida amenaza con "desencadenar una competencia a la baja en toda Europa" si las empresas pueden adoptar las normas del país donde se registren en lugar de las del país donde tengan a sus trabajadores, ya que esto les animaría a registrarse en los Estados miembros con salarios más bajos y legislaciones más laxas.

"No necesitamos una Europa que fomente la competencia entre los trabajadores. Necesitamos una Europa que eleve la protección social para todos y todas. Exigimos una legislación europea verdaderamente vinculante que garantice empleos de calidad, no simples recomendaciones", aseguró la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Esther Lynch, en el manifiesto conjunto de la convocatoria, bajo el lema "Fix or Sink the EU Inc" ("Arreglen o hundan 'EU Inc'").

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Desde España, Francisco Vegas, secretario general del Sector Estatal de Carretera y Logística de Comisiones Obreras, trasladó a EFE su "preocupación" porque este proyecto vea la luz y pidió la retirada de la normativa, al considerarla "una ruptura total de todas las regulaciones que tenemos en nuestros propios países" que "conllevaría una competencia desleal y una ruptura de los marcos laborales establecidos en cada país".

Selena Carbonero, secretaria general de la Federación General del Trabajo de Bélgica, el segundo sindicato más grande del país, lamentó en declaraciones a EFE que el nuevo marco no está diseñado "para facilitar la vida de los trabajadores o de las trabajadoras, sino las vidas de las empresas".

La iniciativa 'EU Inc' se aborda este jueves en el Consejo de ministros de Competitividad de la UE, aunque no está previsto que se llegue a ningún acuerdo.

La CE insistió al presentar la propuesta en que las empresas deberán aplicar las normas laborales del país en el que se efectúe el trabajo, mientras que en el caso de la legislación tributaria, se mantiene el principio actual por el que los impuestos se pagan en el Estado donde tiene su sede permanente.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las organizaciones patronales, que celebran la reducción de plazos y de la carga burocrática y la mayor flexibilidad, aunque tienen dudas acerca de las disposiciones que facilitarían la liquidación de empresas innovadoras.