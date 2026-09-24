Sudán del Sur inicia el diálogo sobre los comicios sin los principales grupos opositores

"Este diálogo interpartidista no es un lugar para negociaciones y desacuerdos. No es un lugar para cambiar la dirección del camino que hemos tomado", afirmó Kiir en la sesión sobre los preparativos de los comicios, celebrada en Yuba, ante representantes de la sociedad civil, líderes religiosos, académicos y partidos.

El presidente sursudanés afirmó que estos debates deben centrarse en asuntos relacionados con los comicios y mantenerse dentro del marco legal, y añadió que debería permitir a los actores políticos acordar un camino hacia "unas elecciones pacíficas y creíbles".

Sin embargo, los principales opositores políticos del país no participan en dicho diálogo tras haber rechazado el proceso, incluido el más importante: el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) de Riek Machar, el ahora exvicepresidente que lleva más de un año bajo arresto domiciliario y bajo cargos de traición.

Tampoco participan la Alianza Popular Unida (UPA) ni el Movimiento Democrático Nacional (NDM), mientras que los críticos exigen un proceso político más amplio e inclusivo bajo una mediación neutral para garantizar la credibilidad de los comicios, que se están preparando en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y la oposición.

De hecho, este diálogo estaba programado para el pasado día 17, pero se pospuso hasta ahora, dos días después de que Kiir disolviera su Gobierno de transición -aunque él mismo mantuvo su cargo-, las legislaturas y las administraciones locales, una medida protocolaria de cara a los comicios.

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El proceso electoral ha generado desacuerdos sobre las condiciones para celebrar la votación y la implementación de las disposiciones pendientes del acuerdo de paz de 2018, que puso fin a un lustro de guerra que dejó 400.000 muertos y estipuló un reparto de poder entre el Gobierno y la oposición.

Sudán del Sur no ha celebrado unas elecciones nacionales desde que se independizó de Sudán en 2011, y los comicios programados para diciembre tienen como objetivo poner fin a un prolongado período de transición establecido en virtud del acuerdo de paz, cuyas disposiciones no han sido implementadas hasta ahora.