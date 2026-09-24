Tipos hipotecarios en EE.UU. suben al 7,03 %, su máximo en el segundo mandato de Trump

El dato corresponde a la encuesta semanal de Freddie Mac, la empresa respaldada por el Gobierno federal que participa en el financiamiento del mercado hipotecario estadounidense, y supone un aumento con respecto al 6,95 % de la semana pasada.

La tasa volvió así a superar el 7 % por primera vez desde enero de 2025 y se sitúa 73 puntos básicos por encima del 6,30 % registrado hace un año.

Por su parte, la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) situó el miércoles la tasa para este tipo de préstamos en el 7,12 %, frente al 6,97 % de la semana anterior.

El alza de las hipotecas se produce en un contexto de encarecimiento de la energía por la guerra en Irán, que ha reducido los envíos de petróleo del Golfo Pérsico.

El rendimiento del bono del Tesoro a diez años, que influye en las tasas hipotecarias, se acercó a su vez este jueves al 5,15 %, su nivel más alto desde 2001, en medio de las preocupaciones por la inflación y la perspectiva de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal, que ya incrementó los tipos la semana pasada por primera vez desde julio de 2023.

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Las tasas hipotecarias elevadas también están frenando el mercado de la vivienda, ya que las ventas de viviendas usadas cayeron un 2 % en agosto y quedaron en su nivel más bajo desde junio de 2025, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.