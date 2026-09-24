Tormenta Nolo amenaza a Hawái con hasta 90 centímetros de lluvia e inundaciones peligrosas

La advertencia de los meteorólogos se centra en la Isla Grande, donde se espera que Nolo se acerque el sábado.

La tormenta tropical se formó el miércoles y el NHC ha advertido que podría convertirse en huracán para la noche de este jueves.

Los meteorólogos creen que la tormenta podría alcanzar la categoría de huracán mayor (categoría 3 o superior) para el fin de semana.

Nolo presentaba vientos máximos sostenidos de 96 kilómetros por hora y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían a 145 kilómetros desde su centro, según los registros dados a primera hora del jueves.

Su núcleo se situaba a unos 730 kilometros al sureste de Honolulu y a 458 kilómetros al sur de South Point, en la Isla Grande.

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Las fuertes precipitaciones podrían provocar "inundaciones catastróficas que pongan en peligro la vida y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de terreno escarpado", advirtió el NHC.

Se ha emitido una vigilancia de inundaciones para la Isla Grande y el condado de Maui, vigente desde el mediodía del miércoles hasta la noche del sábado, según la oficina del NHC en Honolulu.

Hawái ha sido impactado esta temporada por al menos dos huracanes, a principios de este mes, Lowell azotó con vientos destructivos y fuertes lluvias las islas Kauai y Niihau, dejando a miles sin electricidad y estragos en carreteras.

El mes pasado, el huracán Lala destruyó unas 100 viviendas, provocó deslizamientos de tierra y causó apagones generalizados al pasar rozando Hawái.