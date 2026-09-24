Tres rutas amplían a 52 los itinerarios culturales inaugurados por los Caminos de Santiago

Tres rutas amplían a 52 los itinerarios culturales inaugurados por los Caminos de Santiago

París, 24 sep (EFE).- Europa cuenta ya con 52 itinerarios culturales que atraviesan más de 60 países, tras incorporar tres nuevas rutas dedicadas al violinista Niccolò Paganini, a las tradiciones de canto comunitario del norte de Europa y al viaje del comerciante veneciano Pietro Querini en el siglo XV, informó este jueves el Consejo de Europa.