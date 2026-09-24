Trump sugiere que ni EEUU ni China frenarán el desarrollo de la IA

"Un día importante con el presidente Xi de China. La superinteligencia (SI) será un tema clave de discusión, pero quiero dejarlo exactamente donde está. Esa es también la postura de China. ¡Nuestra salvaguarda es el Departamento de Justicia!", dijo en su red Truth Social.

China confirmó este jueves un primer contacto con Estados Unidos sobre inteligencia artificial (IA) dentro del mecanismo de consultas para mantener la tregua comercial, aunque no confirmó su extensión hasta el 10 de enero, como anunció el secretario de Comercio de Estados Unidos, Scott Bessent.

La tregua, que expira el 10 de noviembre, había permitido contener parte de la escalada arancelaria y suspender algunas restricciones cruzadas en ámbitos como las tierras raras y los productos de alta tecnología.

Las dos superpotencias, que rivalizan por la supremacía tecnológica, accedieron a abrir un diálogo después de que grandes empresas propusieran ralentizar el desarrollo del sector ante los riesgos de seguridad y la falta de regulación.

Antes del viaje del presidente chino, que llegó este miércoles a Washington para su primera visita oficial en más de una década, Trump adelantó que mantendría el ritmo de desarrollo de la IA al considerar que EE.UU. lleva actualmente "la delantera".

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"Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo", declaró el pasado lunes.

Washington lidera ahora los avances, mientras que Pekín trata de sobreponerse a las restricciones que limitan su acceso a los chips más avanzados para competir con las empresas estadounidenses.

Pekín y Washington ya acordaron durante la visita del presidente de EE. UU., Donald Trump, a China el pasado mes de mayo establecer un canal intergubernamental sobre IA, aunque esta vía apenas ha avanzado.

Entre las propuestas sobre la mesa, EE.UU. planteó un mecanismo de notificación de incidentes relacionados con la IA, propuesta a la que la parte china todavía no ha respondido.