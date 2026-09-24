Un ataque con cuchillo en una abadía polaca causa un muerto y cinco heridos

Según informaciones de la Policía de Subcarpacia, el presunto autor es un ciudadano ucraniano de 31 años que irrumpió en el recinto y, tras hacerse con un cuchillo en la cocina de la abadía, agredió con un arma blanca a cinco personas, uno de los cuales, un sacerdote, falleció en el hospital.

Según declaraciones de los testigos recogidas por el diario Rzeczpospolita, el ataque supuestamente comenzó en la iglesia y luego se trasladó a la cafetería del monasterio, donde un grupo de sacerdotes se interpuso entre el atacante y un grupo de monjas y de visitantes.

El presunto agresor fue detenido en el lugar por los agentes de la Policía del distrito, que acudieron a una llamada de emergencia desde la abadía y le aprehendieron en el propio lugar de los hechos, donde le incautaron el arma.

En declaraciones a la agencia PAP, Bożena Harasz-Wołoszyn, portavoz de la Fiscalía del Distrito de Przemyśl (este), informó de que el autor del crimen "llegó a Polonia procedente de Alemania por la noche" y que "su intención era dirigirse al paso fronterizo de Korczowa, pero no cruzó la frontera con Ucrania".

La fiscal señaló además que el sospechoso "no había residido previamente en Jarosław" y declaró que "aún se desconoce cómo llegó a la abadía de Jarosławice".

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Añadió que al supuesto autor del crimen se le había tomado una muestra de sangre para analizarla en busca de alcohol y drogas.

Entre las víctimas figura otro sacerdote herido grave que fue operado, y cuyo fallecimiento fue anunciado inicialmente de forma errónea por la diócesis de Rzeszów a través de su página de Facebook.

El hecho fue desmentido más tarde por la presidenta del Gobierno regional de Subcarpacia, Teresa Kubas-Hul, durante una rueda de prensa.

Por su parte, el alcalde de Jarosław, Marcin Nazarewicz, anunció que se ha activado el protocolo municipal de gestión de crisis.