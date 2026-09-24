Una delegación colombiana viajará a Suiza en octubre para fortalecer la relación comercial

"Tuvimos una reunión muy interesante bilateral con Suiza, un país con el que vamos a firmar un acuerdo sobre Seguridad Social. Vamos también a discutir otros temas de comercio bilateral que estaban congelados y trataremos de retomar esa agenda en el mes de octubre con una visita del Gobierno a Suiza", dijo Bula en Nueva York, donde acompaña al vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, que intervendrá hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El canciller explicó que la delegación colombiana también mantuvo reuniones con representantes de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como con la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mónica Juma.

Según Bula, en el encuentro con Juma abordó asuntos relacionados con la lucha contra las drogas y el crimen organizado transnacional.

La delegación colombiana también sostuvo una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, y encuentros bilaterales con representantes de la Liga de Estados Árabes y Emiratos Árabes Unidos.

En este último caso, Bula anunció que Restrepo realizará próximamente una visita a Emiratos Árabes Unidos para fortalecer los vínculos entre ambos países, aunque no dio más detalles sobre el viaje.

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El vicepresidente también se reunió con el ministro de Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, con quien, según Bula, conversó sobre el futuro del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, y con la reina Máxima de los Países Bajos, un diálogo en el que trataron asuntos relacionados con la inclusión y la salud financiera.

"Todas estas reuniones, quisiera enfatizar, que tienen siempre el bienestar de los colombianos en la mira. Todo lo hacemos en función de que los colombianos entren en un periodo de prosperidad en los próximos años hacia el futuro", manifestó Bula.

El canciller se encuentra en Nueva York como parte de la delegación colombiana que participa en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que Restrepo tiene previsto intervenir este jueves.