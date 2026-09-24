Una docena de detenidos tras una protesta anticorrupción ante el Parlamento de Albania

Varios centenares de manifestantes lanzaron huevos y tomates contra los agentes frente a la sede parlamentaria al grito de "Detened a todos los diputados", "Parlamento criminal" y "No nos representáis".

La Policía dispersó la concentración y practicó al menos una docena de detenciones, según informó en directo la televisión A2.

Horas antes, Hyseni compareció ante la Fiscalía después de entregarse el miércoles a la Policía, tras dictar la Fiscalía una orden de arresto domiciliario contra ella.

La exdirectora está acusada de participar en una trama de corrupción relacionada con contratos públicos amañados por un valor total de hasta 1.500 millones de euros entre 2023 y 2025.

La protesta fue convocada por el movimiento ciudadano Revolución del Flamenco, activo en Albania desde la pasada primavera.

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El movimiento critica tanto al Gobierno socialista del primer ministro, Edi Rama, como al opositor y conservador Partido Democrático, y acusa a las principales formaciones del país de mantener vínculos con el crimen organizado y de estar implicadas en corrupción y en la concesión ilegal de permisos urbanísticos en la costa albanesa.

Durante la sesión parlamentaria de este jueves, el Partido Democrático solicitó la creación de una comisión especial para investigar las pérdidas económicas y las responsabilidades políticas derivados del caso Hyseni, pero la mayoría socialista rechazó la propuesta.

Hyseni, que posee las nacionalidades kosovar y albanesa, se convirtió en 2023 en la primera mujer al frente de los servicios secretos de Albania, tras ser nombrada por Rama.

El caso ha elevado la tensión política en un país sacudido por varios casos de corrupción que afectan a altos cargos.

La destituida vice primera ministra Belinda Balluku fue imputada este año por corrupción en contratos públicos, mientras que el alcalde socialista de Tirana, Erion Veliaj, lleva más de año y medio en prisión preventiva, al tiempo que el ex vice primer ministro socialista Arben Ahmetaj permanece huido en Suiza desde 2023, acusado de abuso de poder.