Una "fabula de terror" sobre el Brasil de Bolsonaro se estrena en San Sebastián

El filme narra la historia de Graça, una mujer que vive en Belo Horizonte (Brasil), donde imparte clases particulares de francés y convive con su novia francesa.

Tras una emergencia de salud de su padre, regresa a la casa de su infancia en las afueras. Allí, una familia vecina que lidera una congregación religiosa local le ofrece apoyo.

Mientras intentan devolverla a 'su lugar', Graça queda atrapada en un mundo de intolerancia y fanatismo, lo que la conduce por un inquietante camino hacia la pérdida de la cordura.

Según ha explicado hoy el director de la película, el proyecto nació cuando en 2016 la presidenta de Brasil Dilma Rousseff fue destituida de su cargo.

"Ahí empezó el horror -ha recordado-. Fue como si los reaccionarios salieran de su agujero".

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Para expresar "la pesadilla cotidiana" que los brasileños llevan viviendo "los últimos diez años", Alves decidió rodar "una fábula de terror alegórica e hiperbólica".

"Todo es ficción -ha aclarado-. Por ejemplo, la secta religiosa que aparece en la película no existe con ese nombre, pero es una analogía de como se está utilizando la religión para imponer una ideología reaccionaria".