Vecinos de Ceuta piden recuperar la calma ante un "hartazgo generalizado" 55 días después

Casi dos meses después, la sensación de inseguridad continúa y los comentarios de los vecinos coinciden en la existencia de un "hartazgo generalizado" ante la presencia de miles de inmigrantes en las calles, acampando en las playas y muy visibles también en las puertas de los supermercados.

José Luis Ruiz, propietario de un quiosco situado en la plaza de los Reyes, dice en declaraciones a EFE que las ventas han bajado "en todos los sentidos" y que incluso ha repercutido en aspectos menores como los juegos de azar.

"Normalmente muchas personas mayores solían venir para jugar" a juegos de apuestas populares de España, como la quiniela, "pero ahora apenas se ven porque salen muy poco a la calle y cuando lo hacen es para comprar", explica.

El mismo sentimiento lo comparte Antonio Osuna, un profesor de un colegio público, que lamenta que la situación está afectando a las aulas y muchos alumnos están faltando a las clases y, paseando por el centro de la ciudad, se queja de que la actividad comercial está sufriendo un "duro golpe" y de que no llegan visitantes: "¿Quién va a venir a Ceuta con este panorama?".

Los ceutíes continúan reclamando "medidas efectivas" para recuperar la normalidad y muchos coinciden en que todo pasa por que los migrantes que accedieron de forma irregular sean devueltos a su país de origen.

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"No hay otra medida que expulsarlos. Aquí solo se han ido los que han querido regresar de forma voluntaria y los que han cometido delitos, pero no ha habido ninguna respuesta más", dice a EFE un agente de la Policía Local que prefiere mantener el anonimato.

Este funcionario policial señala que los agentes se están viendo desbordados para atender el elevado número de demandas ciudadanas que se producen en diferentes zonas de la ciudad por incidentes relacionados con intentos de robo o allanamientos de morada.

De hecho, en casi dos meses el número de delitos ha crecido más de un 50 %, sobre todo como consecuencia de las reyertas protagonizadas por los migrantes que permanecen en las playas o en los propios centros habilitados por el Gobierno.

Mohamed Abdelkader, un jubilado ceutí de confesión musulmana, se suma a las quejas vecinales: "No queremos que vengan tantos ministros, queremos soluciones,porque esto ya es un auténtico cachondeo. Estamos privados de libertad y eso que vivimos en España".

Javier García es uno de los ejemplos de la solidaridad de muchos ceutíes con los migrantes que viven en las calles. Explica a EFE que durante los primeros días atendieron "a muchos niños que llegaron con lo puesto y les dimos, sobre todo, ropa de abrigo porque venían con un bañador y mojado".

Del mismo modo, una vecina de Javier prestó ayuda a estos menores proporcionándoles comida, tras lo cual les indicaron un lugar de una ONG encargada de este reparto.

"Sobre todo los menores dan mucha lástima, porque me pongo en la piel de su madre", ha dicho a EFE Hafida Mohamed, una mujer que atendió a varios migrantes en su casa.

Hafida Mohamed destaca que estos niños estaban siempre cerca de un asentamiento que hay en su barriada. "No podía meterlos en mi casa porque es ilegal, pero sí les dimos, sobre todo, ropa de mis hijos y también comida", relató.