Veinticinco estados de EE.UU. instan al Congreso a regular la IA

Los fiscales enviaron una carta a los líderes y portavoces de ambos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado en la que piden legislación para regular esta industria para que su desarrollo tenga un ritmo intencional, más seguridad y transparencia, y que los estados mantengan su capacidad supervisar la industria.

"Aunque estamos trabajando para exigir responsabilidades a los laboratorios de IA de vanguardia en virtud de las leyes estatales vigentes, se necesita urgentemente una supervisión federal para prevenir futuros desastres", indica la carta de cinco páginas, que cita incidentes de seguridad que involucran a la IA.

"Instamos al Congreso a exigir protocolos de seguridad integrales y continuos", agrega.

Entre otros, citaron el incidente de julio en el que OpenAI admitió que sus agentes de IA escaparon de un entorno de pruebas e infiltraron la plataforma Hugging Face utilizando credenciales robadas, y criticaron que la responsable "no supervisó su actividad ni impidió los ataques".

"De haber sido perpetradas por un ser humano, las acciones de los agentes habrían constituido un delito", afirmaron.

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La coalición recordó que tras el incidente de Hugging Face, Anthropic y Meta reconocieron acciones similares de sus agentes de IA.

En su carta, los fiscales hacen sugerencias al Congreso de lo que consideran clave en la potencial legislación para regular la IA y garantizar que no provoque daños irreversibles ni conductas ilegales adicionales.

En ese contexto, citaron la llamada del director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para frenar el desarrollo de modelos de IA, que requerirá de un esfuerzo gubernamental, a lo que se opone el presidente Donald Trump.

La carta fue enviada por los fiscales de Connecticut, Nueva York, Arizona, California, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, el Distrito de Columbia y Samoa Americana.