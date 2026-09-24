Venezuela anuncia la recuperación casi total de operaciones en puerto dañado tras sismos

"Se pudieron recuperar las operaciones y hoy en día están en un poco más del 96, 97 % (...). Las operaciones marítimas ya están casi en su totalidad recuperadas", dijo el ministro de Transporte Francisco Garcés, en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Garcés indicó que el puerto de La Guaira sufrió daños tras el doble terremoto, por lo que hay "algunas zonas de la infraestructura que ameritan un proyecto importante de recuperación", sin dar más detalles.

Sobre Maiquetía, el principal aeropuerto de Venezuela que sirve Caracas, reiteró que una de las pistas ya fue reparada, pero otra sufrió daños más severos y su fase de arreglo "va a llevar un tiempo importante".

"El aeropuerto de Maiquetía concentra un poco más del 70 % de las operaciones nacionales e internacionales", subrayó Garcés.

El aeropuerto reactivó el 1 de septiembre sus operaciones con terminales temporales, después de que sus principales instalaciones resultaran gravemente afectadas por los terremotos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al menos 19 aerolíneas, 11 de ellas internacionales, están operando en las terminales temporales, como las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra, la portuguesa TAP, la estadounidense American Airlines, la panameña Copa Airlines, la colombiana Avianca y LATAM Colombia (filial de la chilena LATAM Airlines).

Los terminales temporales tienen una capacidad para un total de 2.168 personas, 720 de ellas en el área de salidas internacionales y 496 en el de llegadas, según la estatal Agencia Venezolana de Noticias.