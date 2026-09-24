Venezuela explora con la UNCTAD asistencia técnica en comercio, exportación y otras áreas

Plasencia dijo -en X- que durante el encuentro en Nueva York revisaron "el estado de la cooperación entre Venezuela y este organismo para nuevas áreas de asistencia técnica en facilitación del comercio, promoción y diversificación de exportaciones, inversiones, comercio electrónico y economía digital, entre otras áreas".

Durante la reunión, celebrada al margen de la LXXXI Asamblea General de las Naciones Unidas, también acordaron "avanzar en la organización de una mesa de trabajo en Caracas, con la participación de las instituciones nacionales y expertos de la UNCTAD, para evaluar los proyectos existentes y definir una agenda concreta de cooperación en áreas prioritarias para Venezuela".

Según una nota de la Cancillería, el pasado febrero representantes del Gobierno venezolano y la UNCTAD se reunieron con motivo del 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, con miras a fomentar las "relaciones bilaterales y multilaterales que impulsen el comercio y garanticen el derecho" al desarrollo.

Plasencia también informó de reuniones con sus homólogos de Jamaica, Kamina Johnson Smith, y de Angola, Tété António, para revisar las relaciones bilaterales.

Más temprano, el jefe de la diplomacia venezolana se entrevistó con el canciller de Italia, Antonio Tajani, para revisar la agenda entre ambos países, que relanzaron sus relaciones en abril pasado tras la liberación de ciudadanos italianos que estaban detenidos en el país caribeño.