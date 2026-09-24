Wall Street abre en rojo por el alza de los bonos y la expectativa de otra subida de tipos

En los primeros compases de la sesión, el Dow Jones de Industriales retrocedía 256,87 puntos, hasta los 51.254 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 cedía un 0,38 %, hasta los 7.676. El tecnológico Nasdaq perdía un 0,66 %, hasta los 26.758 puntos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años, que llegó a alcanzar el 5,446 % antes de la apertura del parqué neoyorquino, su nivel más alto desde junio de 2004, se situaba en el 5,393 %, mientras que el rendimiento del bono a diez años cotizaba en el 5,093 %.

La subida de los rendimientos encarece los costos de financiación para empresas y consumidores y hace más atractiva la deuda frente a las acciones, lo que presiona a la baja a Wall Street.

También refuerza las expectativas de que la Fed vuelva a subir los tipos de interés, y la herramienta FedWatch ya sitúa en más de un 70 % la probabilidad de que la Reserva Federal eleve de nuevo su tasa de referencia en octubre.

A esta presión se suma la subida del precio del petróleo. Esta mañana, el precio del intermedio de Texas (WTI) subía un 2,11 %, hasta los 94,10 dólares por barril, en un contexto marcado por las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán y con los inversores pendientes de los resultados de la cumbre entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y chino, Xi Jinping.

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En el plano corporativo, Oracle bajaba más de un 7 % después de que Bloomberg informara de que la compañía podría acogerse a una cláusula para no pagar determinadas cantidades al desarrollador de un centro de datos en Nuevo México si se retrasa su construcción. Oracle aseguró que las obras mantienen el calendario previsto, recoge CNBC.

Por su parte, Apple cotizaba a 336,55 dólares por acción, cerca de sus máximos históricos, y mantenía su capitalización bursátil próxima a los 5 billones de dólares.