Wall Street cierra mixto, pendiente de los bonos, el petróleo y la geopolítica

Al cierre del parqué, el Dow Jones bajó un 0,31 %, hasta 51.349 puntos, y el selectivo S&P 500 cedió un 0,02 %, hasta 7.704 enteros, mientras que el Nasdaq se mantuvo a flote con una leve subida del 0,01 %, hasta 26.939 unidades.

El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años se situaba al cierre en el 5,497 %, su nivel más alto desde junio de 2004, y el del bono a diez años el 5,221 %, un nivel no visto desde julio de 2007.

Además, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con interés fijo subió hoy al 7,03%, según la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda, conocida como Freddie Mac.

El petróleo de Texas cerró con una subida del 2,7 %, hasta 94,61 dólares el barril, en una jornada marcada por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra objetivos militares en Arabia Saudí.

El mercado está atento a los contactos entre Estados Unidos e Irán, cuyas delegaciones se reunieron en la Asamblea General de la ONU, con miras a la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque no hubo avances.

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Otro foco geopolítico ha sido la cumbre entre los presidentes estadounidense, Donald Trump, y chino, Xi Jinping, que el primero calificó positivamente, aunque no han trascendido detalles.

Entretanto, los analistas destacaban que ayer Estados Unidos y China acordaron extender hasta el 10 de enero su tregua comercial.

En cuanto a la política monetaria de la Reserva Federal, la herramienta FedWatch refleja un aumento de las expectativas de que el banco central vuelva a subir los tipos de interés en octubre.

Por sectores, predominaron las pérdidas y estuvieron encabezadas por las empresas de servicios públicos y materiales básicos (-1 %), mientras que destacaron las ganancias de las de comunicaciones (1,9 %).

En el plano corporativo, Oracle bajó un 3,45 % ante posibles problemas en el desarrollo de un centro de datos de inteligencia artificial (IA), un tema sometido a un creciente escrutinio.

Según Bloomberg, Oracle pretende usar una cláusula para posponer pagos si se retrasa la construcción de un centro de datos en Nuevo México, aunque aseguró a CNBC que el proyecto sigue en marcha según lo previsto.