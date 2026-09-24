WWF pide acelerar la acción climática ante el riesgo de superar el límite de 1,5 °C

Ante este escenario, WWF, cuyo Secretariado para Latinoamérica y el Caribe está en Ecuador, señaló que un eventual rebasamiento temporal de los 1,5 °C no debe interpretarse como una meta perdida, sino como una señal para acelerar la reducción de emisiones, fortalecer las medidas de adaptación y proteger los ecosistemas que sostienen a las comunidades y las economías.

Recordó que el más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) aborda el concepto de "rebasamiento u overshoot", que describe un escenario en el que la temperatura promedio del planeta supera temporalmente los 1,5 °C antes de lograr una reducción posterior.

A medida que aumente la temperatura y se prolongue el tiempo por encima de este límite, crecerán los riesgos para las comunidades, los ecosistemas y las economías, explicó.

Manuel Pulgar-Vidal, Líder Global de Clima y Energía de WWF y presidente de la COP20 apuntó que "el mundo está peligrosamente cerca de cruzar el límite de los 1,5 °C, pero esto no es una razón para rendirse; debe ser un detonante para la acción".

"Cuanto más tiempo permanezca el mundo por encima de esta cifra, mayores serán los riesgos para las personas, la naturaleza y la economía", comentó.

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WWF explicó que, aunque el calentamiento global es un fenómeno planetario, sus efectos se manifiestan de manera concreta en los territorios y, en el caso de Ecuador, enfrenta desafíos asociados al cambio climático que impactan sus ecosistemas amazónicos, andinos y costeros, así como actividades productivas clave para su economía.

El aumento de temperaturas, los cambios en los patrones de lluvia, la presión sobre las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad representan retos para las comunidades que dependen de la naturaleza y sectores como la agricultura, la pesca y el turismo.

La ciencia señala que superar los 1,5 °C no representa un punto único donde todos los impactos ocurren de manera inmediata, pero cada incremento adicional de temperatura aumenta los riesgos.

"Lo que importa ahora es qué tanto suben las temperaturas por encima de los 1,5 °C y cuánto tiempo se quedan allí", explicó Stephanie Roe, Científica Principal de Clima y Energía Global de WWF.

El Fondo alertó que, de mantenerse las políticas actuales, el planeta podría dirigirse hacia aproximadamente 3 °C de calentamiento para finales de siglo; pero si se mantienen los compromisos climáticos existentes y los planes nacionales de reducción de emisiones el calentamiento podría limitar este escenario a alrededor de 1,8 °C.

En este contexto, WWF en su Manifiesto de Clima y Energía 2026, plantea cinco acciones prioritarias para los gobiernos: fortalecer los planes climáticos y sus mecanismos de implementación para acelerar la reducción de emisiones, e incrementar el apoyo a las comunidades que ya enfrentan los impactos del cambio climático, bajo un enfoque de justicia climática.

Además, reconocer a la naturaleza como un pilar fundamental para alcanzar un futuro compatible con los 1,5 °C, acelerar soluciones climáticas escalables y de alto impacto, así como movilizar y fortalecer a quienes implementan acciones desde los territorios, incluidos gobiernos subnacionales y el sector privado.