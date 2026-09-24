Xi Jinping anuncia ante Trump la llegada de dos pandas al zoo de Atlanta

Xi Jinping anuncia ante Trump la llegada de dos pandas al zoo de Atlanta

Washington, 24 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, anunció este jueves ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, que dos nuevos osos panda gigantes procedentes de China llegarán en los próximos días al zoo de Atlanta (Georgia), en un nuevo ejemplo de la llamada "diplomacia del panda" de Pekín.