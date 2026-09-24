Xi le dijo a Trump que espera que se mantenga en contra de la independencia de Taiwán

Según informó la agencia de noticias china Xinhua, durante el encuentro Xi "expresó su deseo de que Estados Unidos mantenga su postura correcta en contra de la 'independencia de Taiwán', gestione la cuestión de Taiwán con prudencia y siente unas bases sólidas para la cooperación estratégica China-Estados Unidos y para el desarrollo de las relaciones bilaterales".

"Xi Jinping subrayó que la postura de China sobre la salvaguardia de la unidad nacional y la integridad territorial es muy clara", añade la información de Xinhua.

Con base en la ley de 1979 que regula la relación con Taiwán, Washington no reconoce la soberanía de la isla, considerada una provincia rebelde por Pekín, aunque tampoco la de la República Popular de China sobre Formosa, una ambigüedad estratégica que le permite por otro lado suministrar armas al Gobierno de Taipei.

Sin embargo, Trump, que en línea con dicha ambigüedad estratégica ha sido poco claro a la hora de decir que defendería el territorio de una invasión china, ha mantenido en suspenso la transferencia de un nuevo paquete de armamento para Taiwán.

La información publicada por la agencia estatal china informa a su vez que durante la reunión Xi subrayó que dos visitas recíprocas, como las que han hecho ambos jefes de Estado este año, en un plazo inferior a seis meses "no tiene precedentes en la historia de las relaciones entre los dos países".

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El mandatario se congratuló de que ambas partes hayan logrado una prórroga de su tregua arancelaria y aseguró que ambas partes deben continuar "el diálogo para alcanzar mejores acuerdos".

Con respecto al que se ha convertido en uno de los temas capitales para los lazos bilaterales, dijo que Washington y Pekín deben "mantener el control humano sobre la tecnología de la inteligencia artificial, adhiriéndose a un enfoque centrado en las personas y de carácter benévolo, para garantizar que dicha tecnología sirva al progreso de la humanidad".

La agencia estatal china aseguró que ambos líderes también intercambiaron puntos de vista sobre temas internacionales como la situación en Oriente Medio y la península coreana y la guerra de Ucrania.