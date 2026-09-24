Zelenski condena el asesinato de un cura católico polaco a manos de un ciudadano ucraniano

Zelenski condena el asesinato de un cura católico polaco a manos de un ciudadano ucraniano

Kiev, 24 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado en su cuenta de X el asesinato de un sacerdote católico perpetrado este jueves en una abadía del este de Polonia por, presuntamente, un ciudadano ucraniano.