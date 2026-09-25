AI denuncia falta de respuesta de El Salvador a solicitud para visitar a abogada detenida

AI explicó en un comunicado que envió el 1 y el 26 de agosto pasado comunicaciones formales a cinco autoridades, entre ellas el fiscal general, Rodolfo Delgado, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, para que "una delegación de alto nivel de la organización pudiera visitar a Ruth López y conocer directamente sus condiciones de detención", pero ninguna ha respondido.

Esa situación fue calificada como "profundamente preocupante" por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, que señaló que "Ruth está bajo custodia de las autoridades salvadoreñas, y sobre ellas pesa la obligación de garantizar su vida, su integridad, su salud y unas condiciones de detención compatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos".

"El silencio de las autoridades cada día parece más deliberado. Cada minuto que pasa hace todavía más necesario permitir una verificación independiente de las condiciones de Ruth en prisión", añadió.

De acuerdo con AI, la abogada "ha enfrentado un proceso plagado de irregularidades, incluso cuestionadas por relatorías especiales de Naciones Unidas, que han advertido que las circunstancias de la detención apuntan a represalias por su labor legítima y pacífica como defensora de derechos humanos".

Amnistía Internacional solicita una respuesta "oportuna" de las autoridades a las solicitudes de visita humanitaria, "reiterando su disposición a realizar esta visita en breve", agregó.

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López, quien trabajó como jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, enfrentó en junio de 2025 la audiencia inicial del proceso y un juzgado dictaminó que permaneciera en prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción (investigación), con un período de 6 meses que concluyó el 4 de diciembre de 2025, por lo que la Fiscalía General solicitó ampliar el plazo seis meses más.

El proceso penal está bajo reserva total y la abogada se encuentra a la espera de la segunda audiencia, que tendría que haber sido programada para junio pasado, pero hasta ahora la Fiscalía General no ha informado si ya se estableció una fecha para la misma.

López fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), en relación con su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral durante el gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal.