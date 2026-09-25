Al menos un muerto y 15 heridos en accidente de más de una decena de vehículos en Caracas

El funcionario indicó que quince personas sufrieron "múltiples traumatismos", tres de las cuales fueron trasladadas antes de la llegada de los bomberos.

En su cuenta de Instagram, Palacios explicó que presuntamente un vehículo de carga "perdió el control por una falla en los frenos, generando una colisión entre doce vehículos", incluyendo motocicletas.

Además, señaló que "se mantienen atendiendo un derrame de combustible producto" del accidente, ocurrido en el sector caraqueño de La Yaguara, en el municipio Libertador.

En el lugar se encuentra el jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Jorge Galindo, junto con funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana, así como del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), agregó.