Alto comisionado ACNUR: "El desplazamiento forzado es un reto para la paz y la seguridad"

"Los conflictos se multiplican, muchos de ellos se estancan. Las soluciones políticas son esquivas y millones de personas que huyeron de lo que esperaban que fuera una crisis temporal se hallan desplazadas. Esto no es solo un desafío humanitario, es fundamentalmente un reto para la paz y la seguridad internacionales", expresó Salih, que asumió el cargo el pasado enero.

Salih resaltó en una reunión en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General que, si bien las organizaciones humanitarias "protegen a aquellos obligados a huir" y apoyan a los países y comunidades que les acogen, estas "no pueden crear la paz".

Según cifras de ACNUR, más de 117 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos, violencia, persecuciones y otras amenazas de seguridad.

Desde que asumió el cargo, Salih ha defendido un cambio de enfoque para pasar de gestionar el desplazamiento a buscar soluciones duraderas, con el objetivo de reducir la dependencia prolongada de la ayuda humanitaria.

"La carta (de la ONU) confiere a este Consejo una responsabilidad única en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", dijo.

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El iraquí, que también fue presidente de su país desde 2018 hasta 2022, resaltó que esta responsabilidad es "fundamental" para los millones de refugiados internos y apátridas a los que atiende ACNUR, e insistió en la importancia de llegar a acuerdos "que permitan que los refugiados vuelvan" a sus países de origen.

Salih destacó que Sudán representa la mayor crisis de desplazados del mundo: "Mientras siga la guerra, la gente seguirá huyendo. La asistencia humanitaria puede mantener a las personas con vida, pero no le puede dar a Sudán la paz que necesita para regresar y reconstruir el país", afirmó.

Mencionó otros países marcados por los conflictos y la violencia como la República Democrática del Congo, ahora también afectada por la crisis del ébola, Ucrania, Afganistán o Yemen.

"Son situaciones que difieren mucho unas de otras, pero ilustran que, cuando la paz fracasa, la gente se desplaza, y tienen que poder encontrar protección", reiteró, e instó al Consejo a "usar su influencia política" para poner fin a los conflictos y sostener los procesos de paz.

Además, hizo hincapié en que el regreso de los desplazados es meramente "un acontecimiento".

"La solución es lo que viene después. Las personas necesitan reconstruir sus vidas con seguridad y dignidad, lo que requiere asistencia humanitaria e inversión en desarrollo de medios de subsistencia y sistemas nacionales”, señaló.