ArcelorMittal suspende su actividad en Ucrania y asume una pérdida de 877 millones

"Lamentándolo mucho, hemos llegado a la conclusión de que ya no podemos continuar con las operaciones en ArcelorMittal Kryvyi Rih de manera segura", afirmó en un comunicado el consejero delegado de la filial ucraniana de la compañía, Mauro Longobardo.

Este anuncio llega después de que la planta haya sido objetivo en las últimas cinco semanas de cuatro ataques con misiles que han provocado la muerte de cinco personas y han herido a otras 17, además de causar "importantes daños" en las instalaciones.

En este contexto, Longobardo subrayó que la compañía está "analizando el futuro de la planta con el Gobierno de Ucrania" y se centrará en "preservar las infraestructuras, de manera que, cuando finalmente regrese la paz, siga siendo posible reiniciar la producción".

También tuvo unas palabras de elogio para el personal de la planta, que ha trabajado "incansablemente" y "en circunstancias que la mayoría de nosotros ni siquiera puede imaginar" a fin de mantener las minas y la planta en funcionamiento".

Por otro lado, ArcelorMittal apuntó que tiene previsto contabilizar una pérdida no monetaria por deterioro del valor de sus activos por un valor de aproximadamente 1.000 millones de dólares debido principalmente al deterioro del valor del material inmovilizado en ArcelorMittal Kryvyi Rih.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La matriz, explica el comunicado, ha aportado una ayuda económica de más de 700 millones de dólares (614 millones de euros) a ArcelorMittal Kryvyi Rih con el objetivo de "asegurar la continuidad de las actividades de esta empresa".