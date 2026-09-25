Bolsonaro acusa a Lula de "estafa electoral" por tardío anuncio de prohibir las apuestas

El líder ultraderechista afirmó que Lula es el responsable de las apuestas deportivas virtuales, ya que fueron reglamentadas en su mandato y a que su Gobierno se benefició de los impuestos pagados por las 85 casas de apuestas que autorizó, pero que ahora, por motivos electorales, anuncia su prohibición.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro dijo, igualmente, que el presidente progresista las prohibió con un decreto ejecutivo que sabe que es temporal y que puede perder validad en cuatro meses, es decir después de las elecciones.

Flávio Bolsonaro, al que las encuestas muestran técnicamente empatado con Lula tanto en la primera vuelta como en un eventual balotaje, hizo estas acusaciones contra el presidente en una pronunciamiento en redes sociales transmitido al mismo tiempo en que el mandatario anunciaba la prohibición.

El líder progresista, acompañado de varios de sus ministros, encabezó un acto en São Paulo en el que materializó el veto de las llamadas 'bets', "una prohibición definitiva" y que engloba "todos los tipos de apuestas digitales", así como la publicidad de las empresas del sector.

"Se trata de una nueva estafa del Gobierno de Lula. A solo nueve días de las elecciones anuncia que va a acabar con las apuestas, pero fue su Gobierno el que las legalizó. Los casinos virtuales eran considerados una infracción penal en el Gobierno de Bolsonaro, pero con su reglamentación en el actual Gobierno fueron legalizados", afirmó el senador.

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Según el candidato opositor, si realmente estuviera preocupado con los problemas sociales creados por las apuestas, como el endeudamiento de las familias, Lula los hubiera combatido desde un comienzo, pero no lo hizo.

Bolsonaro agregó que el jefe de Estado prefirió beneficiarse de las apuestas, que generaron una recaudación tributaria de 20.000 millones de reales (unos 3.860 millones de dólares) en sus cuatro años de gestión, para financiar el enorme déficit fiscal de su Gobierno.

"En otras palabras, cuando autorizó las apuestas, Lula tomó la decisión de perjudicar la vida de las personas para él poder recaudar 20.000 millones de reales y cubrir el agujero provocado por los gastos excesivos del Gobierno. Todo fue fríamente calculado", afirmó el líder opositor.

Según Bolsonaro, la intención de Lula queda clara al optar por un decreto ejecutivo para prohibir las apuestas, ya que se trata de una medida provisional que solo tiene valor si es refrendada por el Congreso en un plazo de cuatro meses.

"Es decir que cuando el decreto pierda valor las apuestas podrán volver con fuerza total y entonces será muy tarde porque las elecciones ya habrán pasado. Lo que hizo fue engañar a millones de electores", afirmó.

Bolsonaro acusó a Lula de ser un "oportunista" porque, tras perjudicar a la población y generar un grave problema, ahora, "con politiquería", ofrece una falsa solución.

El ultraderechista añadió que, en caso de ser elegido, abolirá los casinos virtuales, una modalidad ofrecida por las casas de apuestas autorizadas que no está vinculada a resultados deportivos. Bolsonaro, sin embargo, no aclaró si permitirá o no las apuestas deportivas.