Bruselas urge a todos los países de la UE a actuar para reducir las emisiones industriales

La actualización de la directiva sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado "aumenta su ambición apoyando la innovación y la transformación a través de las técnicas más efectivas de reducción de emisiones", destacó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

En concreto, endurece las reglas, se marca el objetivo de disminuir el uso de sustancias químicas peligrosas, amplía el alcance de la normativa anterior, refuerza los derechos de los ciudadanos e introduce el derecho a reclamar una indemnización por daños sobre la salud derivados de contaminación ilegal.

En particular, endurece las normas sobre la reducción de emisiones, tiene como objetivo disminuir el uso de sustancias químicas peligrosas y amplía el alcance de la anterior Directiva sobre Emisiones Industriales (IED).

Asimismo, refuerza los derechos de la ciudadanía y establece un nuevo derecho a reclamar una indemnización por los daños a la salud causados ​​por la contaminación ilegal.

"Hasta la fecha, ningún Estado miembro ha comunicado la transposición completa de la directiva actualizada antes de la fecha límite", lamenta la Comisión Europea.

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En consecuencia, Bruselas ha enviado cartas de emplazamiento a los 27 Estados miembros, un paso que supone la apertura de un procedimiento de infracción a cada uno de ellos y da dos meses a las capitales para remitir a las autoridades comunitarias las medidas previstas para subsanar este hecho.

De lo contrario, la Comisión Europea podría lanzar un ultimátum a los países que sigan sin encontrar una solución y, en última instancia, elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).