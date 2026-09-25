"Lo que se ha publicado plantea serias preguntas sobre cómo OpenAI identificó y respondió a las señales de alerta", señaló el ministro en un comunicado, en el que precisó que el ministro desconocía hasta ahora el contenido concreto de las conversaciones.

Solomon se reunió este año con responsables de OpenAI, que se comprometieron a establecer un contacto directo con las fuerzas de seguridad canadienses y reforzar sus procedimientos de evaluación.

La reacción se produce después de que la revista estadounidense Mother Jones revelara conversaciones de Jesse Van Rootselaar, de 18 años, que el pasado febrero mató a ocho personas e hirió a 27 en Tumbler Ridge, en la provincia canadiense de Columbia Británica.

Según la investigación periodística, basada en conversaciones revisadas por Mother Jones y en tres fuentes conocedoras del caso, después de que OpenAI bloqueara una primera cuenta por conversaciones sobre violencia, Van Rootselaar abrió otra y el chatbot le explicó cómo evitar sus propios sistemas de seguridad presentando escenarios violentos como ficticios o hipotéticos.

Mother Jones asegura que, en una conversación de agosto de 2025, ChatGPT rechazó inicialmente una petición sobre un ataque a un campus universitario con una escopeta, pero respondió después de que Van Rootselaar añadiera la palabra "hipotéticamente".

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La fiscal general de Columbia Británica, Niki Sharma, calificó las revelaciones de "impactantes" y "peores" de lo que jamás había imaginado y reclamó una regulación obligatoria y estricta de estas tecnologías.

Un total de 37 demandas de víctimas, familiares y otros afectados por el suceso han sido presentadas contra OpenAI y Altman en California, mientras que el Gobierno de Columbia Británica también demandó esta semana a la compañía y a su consejero delegado, Sam Altman, por supuestamente no alertar a las autoridades sobre las conversaciones violentas y por haber diseñado un producto inseguro.

La provincia pretende destinar cualquier indemnización que obtenga a la construcción de una nueva escuela en Tumbler Ridge, después de que el centro donde Van Rootselaar mató a seis personas fuera demolido.

OpenAI ha solicitado que se desestimen las demandas presentadas en California y sostiene que los tribunales de Columbia Británica son el foro más adecuado para esos casos.