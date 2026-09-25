Cancelados por mal tiempo los conciertos de Ed Sheeran en Massachusetts tras la polémica

La cancelación de los conciertos de 'Loop Tour' de Sheeran están precedidos por la controversia surgida luego de que el rapero Macklemore, que era su telonero, fuera vetado por declaraciones que hizo en apoyo a Palestina durante la primera presentación realizaron en Nueva Jersey.
"Debido a las alertas meteorológicas severas vigentes en Boston y en toda Nueva Inglaterra durante el fin de semana, y tras consultar con las autoridades locales, hemos tomado la difícil decisión de cancelar los conciertos de Ed Sheeran en el Gillette Stadium", declaró la empresa promotora Messina Touring en un comunicado.
"La seguridad de los fans, el personal y todos los involucrados en los espectáculos es nuestra máxima prioridad", indica además la nota de prensa.
La presentación del sábado estaba presidida por una protesta convocada por la red Peace Action contra Kraft y su papel en la exclusión de Macklemore de la gira.
Macklemore acusó al magnate Robert Kraft, dueño del estadio Gillette en la ciudad de Foxborough (Massachusetts), de instar a otros propietarios de recintos a boicotearle.
De acuerdo con Peace Action, la manifestación también rechazaría el creciente poder de los multimillonarios y de las instituciones poderosas para influir tanto en la política como en los límites del debate público.