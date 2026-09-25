Cancelados por mal tiempo los conciertos de Ed Sheeran en Massachusetts tras la polémica

Cancelados por mal tiempo los conciertos de Ed Sheeran en Massachusetts tras la polémica

Nueva York 25 sep (EFE).- La gira por Estados Unidos del británico Ed Sheeran enfrenta otro inconveniente con la cancelación de sus dos presentaciones en el Gillette Stadium de Massachusetts previstas para mañana sábado, debido a la tormenta invernal que afectará este fin de semana la costa este del país.