Condenan a tres años de prisión a un hombre en Australia por hacer el saludo nazi

En un comunicado, las autoridades explicaron que se trata del primer caso de una persona sentenciada desde que entró en vigencia, en febrero de 2025, una reforma legal que establece una pena mínima obligatoria de 12 meses de prisión por hacer el saludo nazi, en un intento del país de contrarrestar movimientos antisemitas.

El hombre, detenido desde enero, también se declaró culpable de seis cargos "de uso de un servicio de telecomunicaciones para amenazar, acosar u ofender" debido a publicaciones ofensivas, entre ellas algunas dirigidas a parlamentarios federales.

La sentencia establece un periodo obligatorio en prisión de 18 meses, tras el cual será elegible para libertad condicional desde mediados de 2027, dado que comenzó a cumplir la pena el pasado enero.

En registros previos, la Policía encontró instrumentos de "parafernalia nazi" dentro de la vivienda del detenido, incluyendo un uniforme.

En los últimos años, el Gobierno australiano ha intensificado una política para hacer frente al crecimiento de actos racistas en el país.

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En junio de 2023 se reformó la Ley Antiterrorismo para penalizar con hasta doce meses de cárcel la exhibición de símbolos nazis y prohibir la venta de camisetas, banderas, brazaletes u otros artefactos con la esvástica nazi o de las SS.

El 14 de diciembre de 2025, dos sujetos, según las autoridades inspirados por el grupo yihadista Estado Islámico, atacaron a una multitud que celebraba una festividad judía en la playa de Bondi, en Sídney, dejando un saldo de 15 fallecidos y más de 20 heridos.